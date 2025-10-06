バルセロナに所属するドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（33）はプレミアリーグのクラブから注目されているようだ。スペイン『SPORT』が報じている。現在背中の手術から順調に回復している様子を見せている同選手。11月頃の復帰が予想されているが、バルセロナは新加入のジョアン・ガルシア（24）を正GKとみなしており、戻ってきても出場機会は限られると考えられている。バルセロナ首脳陣は今冬の移籍を容認する