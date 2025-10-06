大相撲の大嶽部屋が６日、東京・江東区の同部屋で、９月２９日付で継承した新師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）の下で初の稽古を行った。九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）での三役復帰が濃厚の幕内・王鵬は「一生懸命に僕らのことを考えてくれている。親方の言うことを聞き変わらずやっていきたい」と意気込んだ。秋場所は連敗した後に助言をもらい、「腑に落ちた」。その後１０勝を挙げた。約４年ぶりという白ま