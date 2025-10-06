大相撲の全日本力士選士権が６日、東京・両国国技館で行われた。横綱・大の里（二所ノ関）が準優勝だった。決勝では秋場所の優勝決定戦を戦った横綱・豊昇龍（立浪）に敗れた。悔しさもあったのか、取組については言及しなかった。この日は明治神宮土俵入りを屋外の社殿前で行った。新横綱に昇進した夏場所後には悪天候により社殿内で実施していた。「外でやるのは初めてだったので楽しみだった」と振り返った。