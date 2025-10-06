第８２回全日本力士選士権が６日、東京・両国国技館で行われ、横綱・豊昇龍（立浪）が３年ぶり２度目の優勝を果たした。「もう３年ぶりか。うれしい。この気持ちで次の１１月（九州）場所に向けて頑張っていきたい」と笑顔を見せた。決勝は大の里（二所ノ関）との横綱対決を上手投げで制した。９月の秋場所では千秋楽の本割で勝ったが、優勝決定戦で敗れていた。雪辱の白星に「本場所のことを思い出した。これから何度も対戦が