ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」は5日目を終えた。宮田龍馬（27＝兵庫）は準優10Rの1枠で登場し、広瀬の捲り差しを封じて勝利を決めた。「納得の仕上がりです。優勝できそうな足はあるので頑張ります」とVへの意欲を口にする。師匠の高野哲史はG1びわこ大賞でベスト18入り。「ペラを聞いてきましたが別物でした」。調整の質の違いはあったが的確に対応した。同期が蒲郡周年に出走中で