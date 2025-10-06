札幌市中心部の「新たな公共交通システム」として準備が進められる水素燃料車両について、札幌市は今後、冬の時期に走行試験を行うほか、２０２６年に乗客を乗せての試験運行を行う見通しであることがわかりました。札幌市は「新たな公共交通システム」として、水素燃料を使った「連節車両」の準備を進めています。１０月６日に開かれた特別委員会では、冬道で安定した運行ができるか確かめるため、「創成川イースト」をはじ