日経平均株価が史上最高値を更新したことについて、経団連の筒井会長は、「新政権への期待がこの相場を生んでいる」と述べました。きょう午後、大手企業を中心に構成する経団連が東京都内で定例会見を行い、筒井義信会長は日経平均株価が史上最高値を更新したことについて次のように述べました。筒井義信 経団連会長「一喜一憂してはならないし、調整局面もいずれは来るかと思いますが、現時点では新政権への期待がこの相場を