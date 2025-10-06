東急電鉄田園都市線・梶が谷駅（川崎市高津区）で発生した列車同士の衝突、脱線事故を受け、国土交通省関東運輸局は６日、東急電鉄に対して事故の原因究明と再発防止を求める警告文書を出した。文書では、田園都市線と大井町線で長時間にわたり運転を休止し、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾とした。そのうえで、「原因の究明を行うとともに、同種事故の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万