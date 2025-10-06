ローソンは、ザ･キャピトルホテル 東急、東急ストアと共同で、スイーツ3品を開発。2025年10月7日から、関東甲信地区のローソン約4,400店(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)と、東急ストア･プレッセ83店で順次発売する。ラインアップは「ザ･ピスタチオパフェ」(税込427円)、「ザ･アップルクランブル」(税込459円)、「ザ･ティラミスエクレア」(税込340円)の3品。いずれもザ･キャピトルホテル 東急 シェフパティシ