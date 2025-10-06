農水省では、食料システム法に基づく、食品事業者の持続的な食料供給に寄与する取り組みを認定する、計画認定制度の運用を10月1日から開始した。同制度を通じて、食品産業と農林漁業者の連携強化を推進するとしている。食料システム法は、食品の原材料費や農業資材費などが高止まりし、食料の持続的供給が困難となる懸念を背景に、食料安全保障の確保を図る観点から、今年6月成立したもの。同法は、来年4月スタートする合理的な費