学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「現着」はなんの略語？「現着」はなんの略か知っていますか？ヒントは、「現○○着」です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「現場到着」を略した言葉でした！現着とは、警察官や救急隊員などが、事件・事故現場に到