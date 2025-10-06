メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズの井上監督が来シーズンの飛躍を誓いました。 ドラゴンズの井上監督は6日、中日新聞本社を訪れ、大島オーナーにシーズン終了の報告を行いました。 今年のドラゴンズは5年連続Bクラスに終わりましたが、そんななかでも最多安打のタイトルを獲得した岡林選手や、最多セーブ投手賞に輝いた松山投手など若手選手が躍動。 井上監督は来年に向け、チ&#