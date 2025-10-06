【機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII】 10月7日11時より予約開始 バンダイは、ガシャポンフィギュア「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月7日11時より予約受付を開始する。発送日・価格は未定。 本商品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場したモビ