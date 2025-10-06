【鬼滅の刃 DX日輪刀 水の呼吸】 2026年3月 発売予定 10月10日13時 予約受付開始予定 価格：4,620円 バンダイはプレミアムバンダイにて、なりきり玩具「鬼滅の刃 DX日輪刀 水の呼吸」を2026年3月に発売する。価格は4,620円。10月10日13時から予約受付を開始する。 本製品は光沢感のある成形色と「型」を出したときに刀から出現するエフェクトを再現した玩具。「