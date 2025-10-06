5日午後、静岡･沼津港で遊覧船が岸壁に衝突し、乗客・乗員計15人がけがをしました。その事故の瞬間の映像をdaiichiーTVのカメラが捉えていました。これはdaiichiーTVの情報カメラが捉えた事故の瞬間の映像です。画面左側から遊覧船が帰港する様子が分かります。方向転換することなく、まっすぐ岸壁に向かう遊覧船。そして次の瞬間…。遊覧船が岸壁にぶつかり、衝撃で戻っていきながら大きな煙を上げているのが確認でき