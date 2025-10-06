16年ぶりに三つどもえの争いとなった鶴岡市長選挙は6日、投開票が行われ、新人で元県議の佐藤聡さんが現職らを破り、初当選を果たしました。佐藤聡事務所「鶴岡市長当選 バンザイ」佐藤聡氏「今回の選挙は鶴岡を変えてほしい。もっと元気な鶴岡を作ってほしい。市民の強い気持ちを感じた選挙だった。これから皆様の声を受け止めて真摯に市政運営を行っていきます」鶴岡市長選の開票結果は新人の元県議・佐藤聡さん（57）が3万4158