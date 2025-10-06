週明け６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１８３．１５ポイント（０．６７％）安の２６９５７．７７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８４．９６ポイント（０．８８％）安の９５７３．３８ポイントと続落した。売買代金は１２１２億５７３０万香港ドル（約２兆３３７８億円）と低水準が続いている（３日は１３４７億８１００万香港ドル）。様子見ムード