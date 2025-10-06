豊田自動織機の株式を非公開化する計画を巡り、トヨタ不動産は6日、非公開化に向けた株式公開買い付け（TOB）の開始が2026年2月以降になる見込みだと発表した。これまでは25年12月上旬から開始するとしており、延期した。