通学路で児童生徒の登下校を見守るスクールガードらのクマ被害を防ごうと、岩手県雫石町教育委員会は３日、同町の旧上長山小学校でクマ対策の講習会を開催し、町内のスクールガードら約３０人が参加した。この日は農林水産省農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーの谷崎修さん（４７）が講師を担当。体育館を会場に実寸大のクマのパネルを用いながら、生態や対処法について説明した。クマと遭遇した場合の対応として、「後ずさり