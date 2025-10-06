警視庁光が丘署などが開いたイベントに出席した、お笑い芸人のムーディ勝山さん＝6日午後、東京都練馬区全国地域安全運動（11〜20日）が始まるのを前に、お笑い芸人のムーディ勝山さんが6日、東京都練馬区で警視庁光が丘署などが開いた防犯啓発イベントに出席した。警察官をかたり捜査名目で財産をだまし取る「ニセ警察詐欺」の手口などを紹介。持ちネタに合わせて「怪しいことがあれば右から左に受け流して」と訴えた。ムーデ