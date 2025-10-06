6日の日銀支店長会議で、上口洋司名古屋支店長は東海4県（岐阜、静岡、愛知、三重）の景気が「緩やかに回復している」と報告し、前回7月の判断を維持した。個人消費は「緩やかな増加基調にある」から「底堅く推移している」に引き下げた。個人消費は「節約志向の強まりや猛暑の影響により来店客数が減少。購買意欲のさらなる減退を懸念している」との企業側の見方を紹介した。輸出を「増加基調にある」とするなど個人消費以