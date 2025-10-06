シンガー・ソングライターのスガシカオ（59）が6日、X（旧ツイッター）を更新。難聴の再発を明かした。「難聴が再々々…発しました」と明かした上で「ここ2年くらい治ってたので、一番危険な秋花粉の時期もやり過ごせるかなと思っていたのですが残念。メニエールに進行しないことを祈るばかりです」と書き出した。そして「弾き語りツアーまであと20日ほどですが、難聴でも決行（慣れてます）しますのでご心配なく！」とつづった。