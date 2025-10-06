世界中で愛されるキャラクター「Betty Boop™」が誕生95周年を迎え、AMIJONとのコラボレーションジュエリーが登場します。「あなたの物語にベティーちゃんを」というコンセプトで、限定95点のシリアルナンバー入りの特別なアイテムがあなたを待っています。日本製ならではの繊細な作りと、魅力的なダイヤモンドやルビーを使ったデザインが光る、女性にぴったりのジュエリーです。