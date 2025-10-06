俳優中尾明慶（37）が5日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に、俳優佐藤隆太（45）、NEWS加藤シゲアキ（38）とともに出演。夫人で女優の仲里依紗（35）との関係を明かした。占い師の彌彌告さんに仲の存在を「奥さまメチャメチャ重要です」と言われると、「アイツか〜」と発し、佐藤と加藤の笑いを誘った。「重要っていうのはどういう…」と彌彌告さんに質問。「お互いに、この人しかいない、くらいのとこ