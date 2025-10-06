松岡昌宏（48）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTRで出演。自身を実の息子のようにかわいがってくれた恩人を明かした。母子家庭で松岡は事務所に入った当初から井ノ原快彦の父親にお世話になっていたという。松岡は「井ノ原の親父が、お父さんと呼ばれている人と、接し方がよくわからなかった。それがでも井ノ原の家に遊びに行ったときに初めて家族とご飯を食べる。『よし松岡食え』って言ってもらえて。『