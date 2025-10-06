タレント中川翔子（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。退院を報告した。9月30日、第1子、第2子となる双子の男児を出産した中川は「無事に双子と退院しました!!!!!身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちました」と報告した。続けて「うわーーーよかった!セレモニードレスでわたしも久しぶりにメイクして写真撮って、てしたかったけど結局バタバタで頭ぼさ双子、この宇宙に爆誕して初めての外の世界、太陽