秋元康氏総合プロデュースのアイドルグループRain Tree（レインツリー）の仲俣美希（24）が6日、都内で、渋谷警察署主催イベント令和7年全国地域安全運動「渋谷区民のつどい」に出席した。デビューして1年弱だが、約4分間のトラブルをつないだ。イベントでは冒頭、“警察官なりすまし詐欺”のVTRが流される予定だったが、トラブルで上映が遅れた。すると、仲俣は「少々お待ちください」とし、「皆さんは渋谷区民の方ですか？」と