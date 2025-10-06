大河ドラマ『べらぼう』予告横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。【写真】まるで別ドラマ！？名乗りを上げて登場したのはもちろん…第38回「地本問屋仲間事之始」が10月5日に放送。その最後に流れた次回「白河の清きに住みかね身上半減」の予告が話題になっています。＊以下「地本問屋仲間事之始」の放送内容のネタバレを含みます。●「地本問屋仲間事之始」公式あらすじ蔦重が歌麿