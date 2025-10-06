「セブンイレブン」の公式Xが、10月6日（月）に更新。テレビアニメ『ポケットモンスター』を題材にしたキャンペーンが、10月16日（木）から開催されることが発表された。【動画】ついに来週発売！『Pokemon LEGENDS Z‐A』最新トレーラー■『Pokemon LEGENDS Z‐A』発売記念今回開催されるのは、10月16日（木）発売のNintendo Switch／Nintendo Switch 2専用ゲームソフト『Pokemon LEGENDS Z‐A』の発売を記念し、オリジナル