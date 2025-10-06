今回の「もっとホークス」は「西スポWEBOTTO！」と球団公式動画配信チャンネル「ホークスTV」によるコラボ企画「鷹番が聞く！解説しちゃおっと！！」です。今季の第4弾は9月25日の楽天戦（楽天モバイルパーク宮城）で目標としていた13勝目を挙げた大関友久投手（27）が登場。初回に制球が定まらなかった理由とそこから持ち直すきっかけとなった1球について徹底解説してもらいました。（聞き手・構成＝大橋昂平） ―初回