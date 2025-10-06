6日、米沢市の中心街である丸の内で、クマ2頭がやぶの中に潜んだ件。近藤洋介市長が緊急銃猟の許可を出しましたが、親グマとみられる1頭が箱ワナに入ったため発砲はされませんでした。 【写真を見る】米沢市の住宅街子グマとみられる1頭は捕獲されず親グマはワナで捕獲…しかし日没でその後の緊急銃猟での発砲できず（山形） その後、日没を迎え銃を使用できなくなったため、子グマへの対処はいったん保留されたということで