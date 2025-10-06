ファーウェイ・ジャパンは10月6日、スマートウォッチの新モデル「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」「HUAWEI WATCH GT 6」シリーズを発表した。いずれも10月14日に発売する。「HUAWEI WATCH GT 6シリーズゴルフ・サイクリング強化のHUAWEI WATCH GT 6 Pro1.47インチのAMOLEDディスプレイを搭載したスマートウォッチ。前モデルの5 Proと比べ画面占有率が5.5％増加し、明るさは3,000nitsとより見やすい画面となった。表面はサファイアガラス、