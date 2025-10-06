10月6日から「ノーベル賞ウィーク」が始まります。東海地方ゆかりの研究者たちを調べました。また、2年連続で受賞予想を“的中”させた有識者が太鼓判を押す、有力候補についても話を聞きました。 ■高校生からサイン攻めの特任教授も…期待の2人 名城大学で開かれている「リアル謎解きゲーム」。青色LEDやリチウムイオン電池など、ノーベル賞受賞者の研究にまつわる7つの謎を解いてクリアを