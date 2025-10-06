9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が6日、自身のインスタグラムを更新し、退院したことを報告した。中川翔子中川は、我が子との3ショット写真などを添えて「無事に双子と退院しました！！！！！」と報告。「身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちましたうわーーーよかった！セレモニードレスでわたしも久しぶりにメイクして写真撮って、てしたかったけど結局バタバタで頭ぼさ双子、この宇宙