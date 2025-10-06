ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○人生が変わった仕事番組では、元HKT48で、現在は実業家としても活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子や、体重100kg以上の人をレンタルできるサービス「デブカリ」で働く女性たちに密着。そして、スタジオトークでは、自身の人生が変わった仕事の話題に。元テレビ東京アナウン