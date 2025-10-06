女優の中島瑠菜が、健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」のティーン部門に選出され6日、都内で行われた授賞式に出席した。中島瑠菜現在放送中の『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で河岸見世「二文字屋」の女郎・ちどり/女将・はまを演じ注目を集めている中島。「選んでいただけたことをとても光栄に思いますし、私の誕生日が10月10日で、少し早めのプレゼントをいただいたようで幸せな気持になってい