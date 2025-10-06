エプソン販売は、森ビルとの協業により、東京・麻布台の麻布台ヒルズにおいて、エプソンの乾式オフィス製紙機「PaperLab」を活用した環境負荷低減活動を推進すると発表した。(右から) 森ビル タウンマネジメント事業部メディア事業企画部長の山本栄三氏、エプソン販売 代表取締役社長の栗林治夫氏、エプソン販売 取締役マーケティング本部長の豊田誠氏エプソン販売 取締役マーケティング本部長の豊田誠氏は、「不動産業界には、紙