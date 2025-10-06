◇練習試合巨人6―2SUBARU（2025年10月6日東京ドーム）右脇腹痛のため、9月14日に出場選手登録を抹消されていた巨人・吉川尚輝内野手（30）が「8番・二塁」で実戦復帰。4打数無安打も「今日はしっかり振れたんで。そこは良かったかなと」と振り返った。9月11日の広島戦前の打撃練習で違和感を訴えると、同14日に出場選手登録を抹消されていた。復帰後初の実戦となったが阿部監督は「全く問題なさそうなので。なんとか間