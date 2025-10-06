自民党の高市新総裁は、党の組織運動本部長に新藤義孝政調会長代行を起用する意向を固めました。新藤氏は当選9回で、第2次安倍内閣で総務大臣、第2次岸田第2次改造内閣で経済再生担当大臣を務めました。党では憲法改正推進本部の事務総長や安全保障と土地法制特命委員長を歴任するなど、保守派としても知られています。（ANNニュース）