松岡昌宏（48）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTRで出演。同じ年の井ノ原快彦（49）がリモート中継で出演し、松岡をかわいがっていたという井ノ原の父親からのメッセージを代読した。松岡は井ノ原の父親に「井ノ原と同じようにかわいがってくれて」と語り、「怒られましたし、げんこつも食らいましたし」と家族同然の接し方だったことも明かした。井ノ原は父親が現在も松岡を気にかけているといい「未だに