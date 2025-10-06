タレント大久保佳代子（54）が6日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。女性初の自民党総裁に高市早苗氏が選出されたことに期待と不安を込めた。高市氏は勝利後のあいさつで「ワークライフバランスという言葉を捨てます」とスピーチ。大久保は「意外でしたね」と結果に驚くと、「新総裁になって初めてのメッセージと言うんですか？『働いて働いて』みたいな。いい意味で本当に目がもう、バッキバ