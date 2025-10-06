ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』が9月30日、都内で開催され、クリスタルキングのムッシュ吉崎(「崎」はたつさき)が登場した。ムッシュ吉崎○「僕は今年77歳になるんで、なかなかついていけない」スペシャルゲストとしてイベントに登場したムッシュは、アニメ『北斗の拳』のオープニングテーマ「愛をとりもどせ!!」とエン