女優の大原優乃がイベントを行った際のオフショットを公開し、注目を浴びている。６日までにインスタグラムで「『ｙｕｎｏｏｈａｒａ２６ｔｈｂｉｒｔｈｄａｙｅｖｅｎｔ』今年もドレスを着ておめかしさせていただきました」と書き始め、８日に控えた自身２６歳の誕生日を祝うイベントのオフショットを披露。衣装のワンショルダーデザインのミニ丈ドレスからは素肌がのぞいている。「皆さんから頂いたお言葉に胸がい