東京ディズニーリゾートに新たなメニューが登場。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」が、2025年11月1日（土）から登場します。TDRブレンド豆のコーヒーが登場パークオリジナルのブレンド豆を使ったコーヒーが登場。東京ディズニーランドのスウィートハート・カフェでは、柔らかでフローラルなブレンドで、柑橘系の酸味と心地よい苦味とともに、長く続く余韻を楽しめます。カフ