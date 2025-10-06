フルーティーな爽やかビールが楽しめる！キリンビールから、「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ３本目の柱となる新ブランド、「キリングッドエール（以下グッドエール）」が、10 月7 日（火）より登場。筆者は事前に行われたプレス向け発表会へ参加。気になる新製品をご紹介します。「グッドエール」とは？今回発売する「グッドエール」は２つの側面で日本中に明るさをつないでいくビール。1つ目は飲んだ時