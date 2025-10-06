10月5日、静岡･牧之原市を訪れると…。（記者）「竜巻被害から1か月が経ちましたが、住宅の屋根にはブルーシートが張られたままとなっていて、災害ごみもまだまだ出続けています」激しくえぐられた山肌は竜巻のすさまじい威力を物語り、屋根や壁が吹き飛ばされ、住民がいなくなった家や、応急処置で張られたブルーシートがいまだ多くみられる牧之原市細江地区。ここでは1か月前の9月5日…。（投稿映像）「