『第21回 クラリーノ美脚大賞2025』授賞式に、受賞者の中島瑠菜さん、郄橋ひかるさん、仲里依紗さんが登壇しました。【写真を見る】【中島瑠菜】美脚大賞受賞に「早めのプレゼントをいただいたよう」美脚の秘訣は「寝る前にストレッチしながら毎日ケア」『クラリーノ美脚大賞』は、幅広い世代の女性たちの健康で魅力的な美脚を応援するために始まったもので、いま最も輝くファッションリーダーで、美脚の女性4名を表彰。『