『第21回 クラリーノ美脚大賞2025』授賞式に、受賞者の中島瑠菜さん、郄橋ひかるさん、仲里依紗さんが登壇しました。【写真を見る】【郄橋ひかる】美脚の秘訣は「足の裏を押しまくれ」母親に感謝「脚に自信を持てるのは母の教育があってこそ」20代部門を受賞した郄橋さんは、以前ティーン部門を受賞しており、今回は2度目の受賞。“（前回は）この場に参加させていただくことができなくて、すごく残念に思って