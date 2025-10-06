衝突・脱線事故のあった東急田園都市線は、いまだ復旧のめどは立っていません。現場から最新情報です。事故発生から18時間が経とうとしています。少し暗くなり始め、駅や街灯に明かりがともり始めていますが、事故を起こした車両はそのままになっています。脱線した回送列車の脇に作業員が黄色い箱を置くのが確認できました。こちらからは中に何が入っているのか確認はできていませんが、何らかの作業に使われるものとみられます。