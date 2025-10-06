高市新総裁の人事も気になりますが、我々の暮らしは高市総裁で変わるのか、政策というのは実現されるのか、注目が集まっています。6日は早速、株価や円相場に影響が出ている状況です。青井実キャスター：日経平均株価、一時初の4万8000円台をつけ、上げ幅が2000円を超えて、さらに円安も進んでいる状況ですが、早速、高市効果というわけですか。SPキャスター・岩田明子氏：石破首相辞任表明から高市トレードの傾向は強まっているよ